客發中心27日起於台灣客家文化館，舉辦「針頭線尾客家情」客家織品服飾美學特展。（巫靜婷攝）

客發中心主任何金樑、苗栗縣副縣長鄧桂菊等人參觀展區。（巫靜婷攝）

「穿著藍衫做粗活」是傳統客家婦女的刻板印象，但隨著身分轉變，客家婦女的服飾也隨之變化。（巫靜婷攝）

婚嫁是早期女人一生的重要大事，新娘穿戴的飾品做工別緻，十分吸睛。（巫靜婷攝）

創藝傳客篇章將傳統客家元素與時尚美學結合。（巫靜婷攝）

創藝傳客篇章將傳統客家元素與時尚美學結合。（巫靜婷攝）

織品服飾是人們生活必需品，客家民族將文化及性格特徵融入織品服飾與工藝技法之中，為推廣傳承技藝，客發中心27日起於台灣客家文化館，舉辦「針頭線尾客家情」客家織品服飾美學特展，展期至2021年2月19日止，展示從古至今南北客家女性服飾的變化，新舊交織散發女性之美。

「穿著藍衫做粗活」是傳統客家婦女的刻板印象，但其實客家織品手工藝多彩多變，超乎世人想像，客發中心以客家女性為主軸，引用傳統客家社會對女性教育的4項美德之一「針頭線尾」策展，分為原鄉藍衫、穿針引線、千絲萬縷、創藝傳客等4篇章，介紹客家婦女人生不同階段的服飾變化。

客發中心指出，針頭線尾是客家婦女自小需練就的首要工夫，從婚前待嫁女兒勤作女紅，到婚後家務農忙之餘，均可看見她們為一家大小縫補織繡的身影，隨著身分轉變，織染繡品豐富且內斂，顛覆穿藍衫做粗活的刻板印象，當代客家服飾融入時尚美學，看得見新舊時代傳承的生命力。

客發中心主任何金樑表示，同為客家人，南北卻有不同，策展讓客家女性的才華被看見，也增加族群間對話，客家族群重視傳統禮俗，宗族看似男人做決定，但傳承工作仍仰賴女性，女性地位再檢視，發現她們很偉大也藏著委屈，服裝飾品有著對婚姻、養兒育女的寄望，盼未來客家服飾鑲嵌其他族群特色，激發更多合作可能。

(中時 )