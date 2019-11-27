陶喆、信日前在馬來西亞開唱，舉辦粉絲見面會，原訂是9月在當地演出，兩組歌手已經準備好演出終究無法上台，遇到惡意廠商偽造文書，金流不明導致協力廠商舞台製作、音響公司受到波及，即便粉絲觀眾都已到到場仍無緣看到偶像演出。信與陶喆對於演場會被取消深感遺憾，當下立刻達成共識，承諾一定回到大馬演出，他們以無酬、各自帶來超過半小時精彩演出，與粉絲近距離玩拼圖遊戲，相當用心。

而陶喆、信私下雖是好友常相聚，但在工作上卻是首次同台，兩人台上尬聊，相當逗趣，信在現場加碼清唱新歌〈醒〉由陶喆量身打造、並親自操刀製作，陶喆笑說，這首歌原本是自己要留下來唱的，但信非常喜歡才決定割愛，陶喆：「要信請吃飯回報一下。」信秒回：「是我唱才讓這首歌變更好聽。」

兩人特別感謝粉絲的等待，還有為了這場見面會辛苦付出的贊助商、幕後團隊，用兩個月的時間讓活動能舉辦，強調信念：「音樂是美好的，不想因為惡意廠商的行為，造成大家對於看演唱會的失望。所以一定要回來唱歌給大家聽。」

(中時 )