伊林娛樂17歲女模特兒王郁婷，2017璀璨之星女模組亞軍，日前又奪下2019年國際超模大賽，亞洲區T台組亞軍，比賽過後，知名度和工作量都備增，目前幸運擔任利菁主持時尚節目《WOMEN說》開場秀壓軸，詮釋「石墨烯代謝神褲」，首度擔任主秀的王郁婷展現初生之犢不畏虎的氣勢走秀，完全看不出是一個高三女學生。

外界看來舞台氣是破表的王郁婷透露，自己每次工作前，其實都非常緊張，是靠「小秘訣」來突破每次的挑戰，她說上台前，她會對自己信心喊話，鼓勵自己「妳非常棒」、「妳很優秀」，彩排時認真聽導演的指令，正式上場時就能非常順利，她說，一周前接到《WOMEN說》走秀任務後，就利用在學校宿舍的休息空檔勤練台步。

伊林模特兒王子誼（左起）、林宛璇、吳靖舫、呂亞璇、王郁婷、蔡筠絜、何欣芫、鄧絜文、李元圓。（伊林娛樂提供）

明年即將考學測的王郁婷，課業繁忙，只能利用工作空檔讀書打報告，後台背單字，在宿舍房間走台步，「走大概10步的距離就要轉向。」同時她會請室友幫忙看她的姿勢和步伐，她說，「工作和讀書同時進行真的很累，但是我兩邊都不想放棄，同學對我也很好，都會特別幫我留考卷。」有的同學還會投以崇拜的眼神、模仿她走秀，練台步反而變得非常有趣。

縱使有一雙長腿，但王郁婷坦言，她是下半身易胖體質，她花了不少時間保養腿部，利用睡前10分鐘做腿部運動，譬如腿部空中交叉、側開抬腿；冬天勤擦乳液、一個月去一次角質，工作完一定抬腿，來保養修長的美腿。這次穿上「石墨烯代謝神褲」王郁婷說，褲子的彈性很好又舒適、保暖。

(中時 )