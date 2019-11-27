鳥取縣政府觀光交流局27日率團訪中市府，雙方第二次透過自行車主題，再度交流及深化友好情誼。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

日本鳥取縣政府觀光交流局27日率團訪中市府，並視察台中自行車道及周邊相關設施，深入瞭解自行車專用道及一般道路共構車道等規畫。市府觀光旅遊局指出，此次為繼上月鳥取縣來台中視察取經後，雙方第二次透過自行車主題，再度交流及深化友好情誼。

觀旅局長林筱淇說，台中市與鳥取縣自1997年的梨穗木進出口為交流起點，並於2018年雙方簽訂友好交流協定締結為友好城市，兩地情誼超過20年，在觀光、農業、文化及經貿產業等領域持續進行互惠交流。

林筱淇指出，日本鳥取縣近年開始積極推動自行車觀光，今年10月舉辦「探索鳥取嘉年華」自行車活動，邀請台中組團參加，市府與議會、農會、工商發展投資策進會及工商業界共同組成100多人的訪團熱情共襄盛舉。

林筱淇表示，台中市與鳥取縣深厚友誼關係，上月鳥取縣議員組團回訪並參訪自行車道，由副市長令狐榮達代表接見，因后豐鐵馬道良好的整備狀況及完善周邊服務設施深獲該縣議員好評，鳥取縣政府再度派員來台中參訪，交流相關經驗。

觀旅局強調，后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊、潭雅神綠園道等皆為台中著名且深受遊客喜愛的自行車專用道，市府近期逐步改善自行車道休憩節點，增設飲水補充、休憩空間、廁所、維護設施及自行車停車等服務設施，將部分休憩節點升級為星級驛站。

另外，為確保自行車用路人的安全，觀旅局參考交通部運輸研究所自行車道系統規劃設計參考手冊，於市區部分道路亦規劃共構之自行車道，藉以保障自行車用路人路權，讓民眾或遊客利用自行車於市區移動或觀光旅遊時，能夠安全享受自行車的便利與輕快。

(中時 )