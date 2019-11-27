中國大陸國家統計局今天發布，10月大陸規模以上工業企業利潤比去年同期大幅下降9.9%，降幅比9月擴大4.6個百分點。此一降幅創下2012年3月以來最低紀錄，顯示大陸企業包括台商外商在內的企業目前經營狀況十分困難。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹在官網指出，10月份工業企業利潤年降9.9%，降幅比9月份擴大，主要受工業品出廠價格降幅擴大、生產銷售成長放緩等因素影響。

據官網發布數字顯示，今年1至10月份，大陸規模以上工業企業利潤總額年降2.9%，降幅比1至9月份擴大0.8個百分點。

統計局數據指出，1至10月份，大陸規模以上工業企業中，國有企業降幅12.1%；股份制企業下降2.4%；外商及港澳台商下降4.0%；私營企業則成長5.3%。

若以行業分，企業利潤降幅較大的包括：石油、煤炭及其他燃料加工業下降51.2%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降44.2%，化學原料和化學製品製造業下降25.3%，汽車製造業下降14.7%，紡織業下降6.4%，煤炭開採和洗選業下降2.1%。

相關數據顯示，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入下降，產成品存貨周轉天數減少，應收票據及應收帳款回收期增加，均顯示企業經營狀況困難。

(中時電子報)