桃園龜山下午發收運鈔車搶案，藏在超商內預謀行搶的廖姓男子，趁保全員進入超商補鈔時，竟然直接對著保全員開槍企圖搶劫現鈔，幸好未擊中正在補鈔的林姓保全員，但是圖開第二槍時，林姓保全員不顧生死關頭，上前與搶匪扭打奪槍，並請同事與民眾一起加入壓制，順利化解危機。

根據目擊者表示，廖姓搶匪比運鈔車提早一步進入超商內等候，一直等到兩名運鈔員提著現金袋進入超商，並準備替提款機進行補鈔時，突然起身朝正在補鈔的林姓保全員開槍，但並未擊中。

這時瞭嫌卻拉槍機準備開第二槍，這時卻現場卡彈，林姓保全員並未閃躲，見狀立刻反擊，企圖奪下他手中的槍，兩人在地面上扭打成一團，林姓保全員還不忘提醒同事要看好現金袋，並大聲請民眾一起協助。

最後搶匪寡不敵眾，遭到眾人壓制，林姓保全員也將手槍搶下，這時警網接到超商報案趕到現場，立刻將廖姓搶匪上銬，結束一場驚魂。

(中時電子報)