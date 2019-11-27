台中市霧峰區五福溪近幾日出現大量魚群死亡，地方控訴環保單位不清理，擔憂魚屍造成環境汙染。（市議員李天生提供／林欣儀台中傳真）

又傳大量魚群暴斃！台中市霧峰區北勢里五福溪的河床近幾日發現大量魚屍，引發地方關切，民眾懷疑是工廠排放廢水造成魚群死亡，且發現魚屍至今已5天，環保單位卻遲未到場清理，很擔心釀成環境危害。

台中市環保局稽查大隊長羅文龍指出，五福溪屬於區域排水系統，管理權責屬於水利局應清理，因水利局目前經費不足、將盡量尋求處理辦法。市議員李天生27日到現場會勘，痛批市府各單位互踢皮球。

指著五福溪河床周邊的大量魚屍，北勢社區發展協會理事長陳裕承抱怨說，這條區域排水前後長約數公里，本月23日就有民眾發現魚屍漂在水面上，且溪水呈現墨色、疑似遭到嚴重汙染，懷疑是上游工廠偷排廢水導致，誇張的是，居民發現魚類大量死亡後通報環保局，對方卻要求地方自行清理，令人無法接受。

李天生氣憤指出，魚群屍體遍布在河床上，屍臭味四處飄散，不只汙染空氣、也會造成河水汙染更嚴重，市府相關單位卻互相推諉，無視民眾權益受損，要求相關單位儘速清理魚屍，不要再讓問題越拖越嚴重。

羅文龍說，中部地區已連續2、3個月沒下雨，造成溪水中溶氧量下降，一般溪水若溶氧量低於3就可能導致魚群死亡，而五福溪溶氧量僅0.7，再加上游豆腐工廠排放廢水，導致水中溶氧量更低，才引發魚群死亡，目前已針對工廠開罰，並協調水利局清理河床。

(中時 )