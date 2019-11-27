我駐美代表處設農業組，遭國民黨總統參選人韓國瑜質疑學他的「外館賣水果」政見。對此，農委會主委陳吉仲27日回應，表示駐美代表處設農業組早在兩年前就與美方交涉，非一蹴可成，並澄清農業組絕對不是賣水果，而是做防檢疫、兩國水果外銷進口交涉事務等，奉勸韓要多了解外交事務。

(中時 )