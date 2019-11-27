駐美外館設農業組遭質疑抄襲 陳吉仲要韓多了解外交事務 17:322019/11/27 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 農委會主委陳吉仲。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 我駐美代表處設農業組，遭國民黨總統參選人韓國瑜質疑學他的「外館賣水果」政見。對此，農委會主委陳吉仲27日回應，表示駐美代表處設農業組早在兩年前就與美方交涉，非一蹴可成，並澄清農業組絕對不是賣水果，而是做防檢疫、兩國水果外銷進口交涉事務等，奉勸韓要多了解外交事務。 (中時 ) #農業 #水果 #事務 #駐美 #代表處 也許您會感興趣 推薦閱讀 農業搭科技 開創智慧農業新局 04:092019/11/24 產業．科技 兩岸農業文創論壇在麗水 聚焦攜手升級共同富裕 20:042019/11/24 兩岸 駐美代表處新設農業組 政院：無關進口瘦肉精美牛豬 13:242019/11/26 政治 駐美處成立農業組 外交部：回應實務需求 14:312019/11/26 政治 政院：駐美代表處設農業組無關瘦肉精美豬進口 15:522019/11/26 財經 農委會證實駐美代表新增農業組 與開放美豬無關 16:352019/11/26 生活 《快評》 駐美處勿淪為安插人事處 21:592019/11/26 政治 駐美處勿淪為人事酬庸 04:102019/11/27 生活新聞 玻利維亞睽違11年 再派大使駐美 08:262019/11/27 國際 台港事務升溫 陸國台辦新發言人朱鳳蓮受倚重 12:252019/11/27 兩岸 政治熱門新聞 蔡英文已經玩完了！網笑：1450還在嘴硬 - 政治 宋楚瑜怒嗆韓國瑜！幕僚大驚喊4字... - 政治 共諜案于美人嗆辣5問 狂掃一票韓粉 - 政治 憲兵竟製圖影射韓國瑜！網砲轟：沒人負責嗎？ - 政治 蔡正元檢舉：林佳龍家族是「共諜共犯」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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