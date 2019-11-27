長榮航空今日宣布2020年4月2日開闢台北－泰國普吉島直飛航線，每周提供3班次，成為台灣唯一直飛普吉島的航空公司，旅遊時間可節省6個小時以上。巧合的是，明年將開航的星宇航空，今年中才證實取得的定期航線中包括普吉島，如今被長榮拿走頭香。

長榮航空表示，台北－普吉島航線將以空中巴士A330-200機型飛航，機上配置有24個商務艙、228個經濟艙，共252個座位數。根據規劃，長榮去程為每周二、四、六台灣時間上午11時05分起飛，當地時間下午2時20分抵達；回程為當地時間下午3時30分起飛，台灣時間晚間9時抵達。

長榮指出，普吉島是泰國南部最大的島嶼，為世界知名的度假勝地之一，有別於曼谷的城市繁華，充滿熱帶風情，擁有蔚藍天空和海水，遊客不只能體驗浮潛、香蕉船、滑翔傘等水上活動，也能以跳島的方式搭船造訪鄰近的美麗海島，道地的泰式美食更讓人大快朵頤。

台北－普吉島航線飛航後，長榮航空飛往東南亞的城市將達到13個航點，每周提供145班的服務。為慶賀台北－普吉島開航，特別規劃個人機票的優惠方案，往返台北－普吉島最低只要7400元起（未稅），同時與旅行業者共同包裝5天4夜、6天5夜的團體行程。

(中時 )