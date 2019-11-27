過去外送員常因違規停車吃罰單，只要用餐時間就可看到交通亂象。（游念育攝）

北一女中校門外今起設置外送臨時停車格，解決機車停放需求。（台北市停管處提供／游念育台北傳真）

外送平台興起，只要用餐時間就可看到外送員在校門外的奇景，但外送員卻常因違規停車吃罰單也影響周邊交通，北市停車管理工程處為解決機車停放需求，今起在北一女貴陽街1段試辦，設置時段性限時機車停車格共16格，開放限停15分鐘，以保持交通安全與順暢，未來會再規畫其他地點。

停管處表示，目前規畫在北一女和中山女高周邊試辦臨時停車區，限時機車停車格地面，會標示開放臨停及禁止臨停時段，並在路側設置相關告示牌，可依管制規定停放。

台北市交通局上月和5家外送業者討論設置「機車臨停區」，會後決定採用試辦方式，除優先選定北一女外，還有中山女高也將規畫試辦，停車格預計於2周內會設置完成。

停管處指出，設置「外送臨停區」能減少交通違規，會邀集校方、業者和轄區警方等單位會勘後試辦，目前根據北一女校外的標線規定，平日臨停時段為中午11點到下午2點、傍晚4點到7點，限制停15分鐘，其餘時段則禁止停車。

北一女校長陳智源表示，目前校內大多數同學選擇外送已減少，也持續向同學宣導應選擇合格的餐廳，增設外送臨停區可減少交通的違規現象，但並不鼓勵學生訂外送；中山女中校長吳麗卿也指出，校內有熟食區，不鼓勵學生訂外送。

(中時 )