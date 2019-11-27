日前總統蔡英文（圖中）為同黨立委參選人莊競程（圖右）的結婚證書上親簽，並獻上祝福。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

民進黨台中市第5選區立委參選人莊競程，27日偕同新婚妻子方心慧到北屯戶政事務所辦理結婚登記。莊競程表示，選舉倒數衝刺，取消國外蜜旅，2人「牽手」跑選舉；笑容甜美的方心慧很受婆婆媽媽歡迎；莊競程說，未來想連生3胎，爭取育兒津貼從現行2500提高至6000元，讓年輕人敢生也養得起。

莊競程夫婦擇定吉時至北屯戶政事務所，辦理結婚登記後，接著穿上競選背心，繼續跑攤掃街行程；莊競程笑稱，自己是最忙碌的新人，也是人生中「最特別的結婚紀念」，一輩子難忘，競選團隊成員及洽公民眾，對2位新人獻上祝福，現場洋溢幸福的氣氛。

莊競程說，他和妻子方心慧在台中榮總的高齡醫學中心相識，方心慧任老年失智及憂鬱的心理評估師，他是大腦檢測的研究工作，2人交往1年後決定步入禮堂，婚後要生3個孩子，選舉期間，只能帶著妻子跑攤拜票，體貼直呼：「老婆辛苦了！」。提出育兒津貼，從現行的2500元提高至6000元，爭取放寬減稅標準。

方心慧稱讚丈夫莊競程是很有耐心及毅力的人才，無論專業、待人處事令她佩服，選舉工作很辛苦，她有空檔一定陪著丈夫走遍選區、握每1雙選民的手，一起守護健康、守護台灣。

(中時 )