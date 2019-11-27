國民黨總統參選人韓國瑜民調落後，26日在台東竟諷刺說「得民調得痔瘡」，台北市長柯文哲27日自爆，20年前有得過痔瘡。民進黨北市議員王世堅大酸，柯用痔瘡來蹭聲量，只是為了搶救民眾黨選情，「柯文哲你惦惦閉嘴啦！觀賽就好！」

針對得民調得痔瘡，柯文哲說，在醫學上這是沒有道理，實在看不懂邏輯，通常塞劑塞一塞就好，吃綠豆粉很有效，並自爆「但我絕對不是看民調得來的，20年前有…」。

「拿痔瘡還蹭聲量！」王世堅痛批，柯文哲把痔瘡拿來當作蹭聲量的工具，就如柯以前自稱有亞斯伯格症，若韓拿其他病症做比喻，柯就會為了蹭聲量說自己也有罹患，並賣弄一下醫學小常識，大家已看破柯的手腳，希望到此為止，柯只是眼見民眾黨聲量沒起色，自身的聲量下滑，想搶救民眾黨選情，要嘛當時就選總統阿，現在惦惦、閉嘴啦！觀賽就好，很不齒！

王世堅也說，呼籲韓國瑜既失民調、勿失格調，應有格調打完選戰，展示民主風範，不要讓韓粉失望，但柯文哲更糟糕，柯不得民心也不得民調，柯跟韓、台中市長盧秀燕市政滿意度墊底，是「薯條三兄妹」耶，柯整天無心市政講543，在市府向像稻草人一樣「無魂有體」，想打造個人政治舞台，跟韓有何不一樣？

王世堅說，韓昨用痔瘡比喻，大家已經覺得不雅、不當，柯今天還加碼，拿醫生身分講一下，說什麼塞劑是醫學常識，這社會大眾都知道，一再賣弄醫生的身分，更對不起在醫界認真投入的醫護人員，柯不應藉此蹭東蹭西、蹭聲量，柯現在看韓民調下滑，想發政治災難財，打算打落水狗，這樣非常不好。

(中時 )