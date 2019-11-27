苗栗縣長徐耀昌（左）感謝苗栗縣議會議長鍾東錦的督促，讓朝野協商順利取得共識。（何冠嫻攝）

苗栗縣石虎保育自治條例曾2次送交苗栗縣議會闖關失敗，第19屆第2次定期會國民黨團另提版本較勁，經數小時溝通，將2案合併雙方取得共識後通過審查，提送大會討論，苗栗可望率全國之先，訂定單一物種保育條例。

第19屆第2次定期會中議員韓茂賢提出國民黨團版本的石虎保育自治條例，縣議員宋國鼎、曾玟學、黎煥強、陳品安、羅貴星也共同提出議會改革連線與民進黨版本。26日下午苗栗縣議會第四審查委員會將兩版本的石虎保育自治條例，合併一案逐條逐字討論，歷經3小時雙方取得共識，順利通過小組審查，將第3度送進議會闖關。

27日主持會議的議員林寶珠表示，台中市曾提過幾次石虎條例，但目前遭擱置，苗栗縣比其他縣市更關心石虎，眾人有共識齊心保護石虎，並在和諧順利審查過程中取得共識。

苗栗縣長徐耀昌感謝苗栗縣議會議長鍾東錦大力督促，讓朝野協商順利取得共識。他說明，石虎是苗栗特色，有責任成為全國領頭羊，在石虎保育自治條例之下，對未來於保育類動物，法源有依據，在行政運作上得以推動，除石虎外，也為其他動物努力營造友善環境，共榮共存。

議員余文忠27日總質詢促縣府公開石虎調查資訊，以利專家學者、開發公司、雲端資訊共享，並建請中央定專法、撥專款石虎專戶專用、保育石虎基金，他也提到苗栗縣石虎保育自治條例出爐，盼能獲得全體議員認同，成為全國首創石虎保育條例，為苗栗政壇再添新頁。

(中時 )