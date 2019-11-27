傳高以翔粉絲投票拱他參加節目。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

傳高以翔宣傳在朋友圈難過潰堤。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

過去被封為「時尚F4」的35歲男星高以翔，今(27日)在大陸錄製節目《追我吧》突然休克身亡，稍早製作單位發布聲明，證實高以翔死於心源性猝死，被網友罵翻，而節目地獄般的節目設計也被檢討。大陸論壇則透露，高以翔會參加這節目，是因為粉絲想多看他，又因高以翔擅長戶外運動節目，就投票讓他參加，如今發生憾事，應讓粉絲十分自責難過。

微博網友「Rabbit每日爆料」稍早轉發論壇討論，指出因為高以翔平時接的節目工作不多，「粉絲想多看看他，所以投票讓他上這個節目，因為覺得他擅長戶外運動節目，覺得他錄節目會開心」，沒想到卻發生意外，網上也傳出疑似高以翔宣傳在朋友圈的發文，直說：「拜託你，求求你好不好，別玩了，一點都不好玩，回來啊」。

該名高以翔的宣傳難過寫下：「你不是愛旅行不愛營業嗎？不營業了不營業了，你出去玩你出去玩，不營業了，真的，求你了」。對此，其他網友難過說：「不是粉絲的錯，也不是他本人的錯，錯在浙江衛視」、「這也不是粉絲想要的結果啊」、「不怪粉絲，就是節目組的錯」、「關粉絲什麼事、節目組沒有心。只知道賺錢不顧藝人安危」。

(中時電子報)