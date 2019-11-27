苗栗縣長徐耀昌讚作品精湛，鼓勵新創作者加入，傳承陶藝文化。（何冠嫻攝）

苗栗有豐沛陶土、木材與天然氣等自然資源，吸引許多陶瓷廠落地生根，發展在地陶藝文化，堪稱陶的故鄉，但因時代變遷產業外移而逐漸式微。今年陶藝術節透過創作競賽，展出全國徵選、國際級陶藝大師、陶藝人培工作坊等170件作品。

今年的苗栗陶藝術節策展人、苗栗柴燒大師邱建清表示，11月是苗栗「陶藝月」，並以「焰．艷」為主題，展現陶藝家用大地的土加以揉練，加入感情和理性捏塑成形、上釉、燒窯，讓陶土在熊熊火焰中幻化成多姿多彩的作品，策畫當代陶藝創作邀請展、陶博館典藏特展、苗栗人培工作坊作品展、苗栗陶藝競賽展。

苗栗縣長徐耀昌27日偕同公館鄉長曾美露等人，走訪苗栗陶瓷博物館，他讚嘆作品風格獨具，陶藝家的用心創作，寫進陶藝寫歷史，藉活動將精湛技藝薪火相傳。徐耀昌向瓷林公司董事長林光清熱心贊助30萬元作為比賽獎金表達感謝，鼓勵新創作者加入，為陶藝文化注入創意新血。

(中時 )