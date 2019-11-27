前花蓮縣長傅崐萁以無黨籍身分投入花蓮立委選舉引爆泛藍分裂危機，太太、花蓮縣長徐榛蔚申請替丈夫輔選遭黨中央駁回。對此，中常委呂學樟緩頰，「丈夫要選，太太能不幫忙嗎」這是人之常情，黨中央勿一味打壓這對夫妻，難道要逼徐榛蔚退黨，損失優秀縣長、黨員？

對於國民黨花蓮選情，在傅崐萁獨立參選後陷入苦戰，中常委呂學樟說，傅崐萁有一定實力，國民黨要贏的話要有策略，若兩個分開的話，對國民黨沒幫助，他認為徐臻蔚畢竟是傅的太太，兩夫妻在花蓮打下的基礎應作為國民黨的基礎。

呂學樟表示，若依黨的規定，徐榛蔚既申請輔選，丈夫要選，太太能不幫忙嗎？這是人之常情，黨中央要好好思考，不要一味打壓兩夫妻，難道要逼得徐榛蔚退黨嗎？損失一位優秀的縣長、黨員嗎？何況她政績那麼好，超過七成支持，中央要有智慧解決此問題，不要弄到親痛仇快，對國民黨不好。

呂學樟推測，黨中央當時提名黃啟嘉應有一些想法，可能擔心傅的官司讓執政黨在緊要關頭出手攻擊，因此提名黃是預備性動作，現在大家都登記，智庫及智囊團應有經驗來處理，以前其他縣市也有一些競而不選的例子，大家團結，上了就好，盼國民黨多一分力量進來，不要因選舉把力量又分散掉。

中常委姚江臨說，黃啟嘉與傅崐萁也是好朋友，過去國民黨似乎沒有替直系親屬輔選而受黨紀處分的案例過。中常委曾文培指出，傅崐萁非國民黨員，掛出與韓國瑜的合照，老實說也不知道該怎麼處理，相信黨中央會柔性處理。

(中時 )