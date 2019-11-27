印度在幾經討論後，還是決定向俄羅斯支付了12億美元的技術轉讓費，再簽訂價值31.2億美元的本土生產合約，印度可以在自己的工廠生產464輛T-90S主力戰車。

防衛新聞(Defense News)報導，印度一直期望有自製的先進武器工業，其中也包括自研自製先進主力戰車，但是印度自製的阿瓊式(Arjun,阿周那式)表現不如預期，只能繼續向俄國購買戰車，這也意味著自研戰車計畫的失敗，因此這一筆技術轉讓合約，印度表現的特別低調。

交易規定，T-90S戰車的原始設備製造商烏拉爾捷爾任斯基車輛製造廠(UralVagonZavod)和俄羅斯國防產品出口公司*Rosoboronexport)將獲得相當於12億美元的技術轉讓費，而印度國營軍械製造局(Ordnance Factory Board,OFB)將負責生產戰車。

T-90 Bhishma

印度內部對這筆交易仍有爭議，OFB的高級主管說，即使如此，印度的T-90S戰車，仍然不可能完全國產化，因為必須繼續進口大量零件。這名主管担示，能夠在印度自產的零件主要是光電感測系統，比如全景夜視儀、熱成像火控系統，另外爆炸型反應裝甲也能自產。但是，構成T-90S戰車的動力系統，45％的發動機組件、傳動系統，都仰賴俄羅斯。

國防部的另一位官員則表示，這筆合約對印度有保障，因為俄羅斯國防公司將必須承擔全部生產和本土化的保證。如果延誤生產或成本超支，國防部有權對兩家俄羅斯公司處以罰款，當然OFB要是刻意怠工，也要負連帶責任。

OFB有4年的時間完成，預計每年生產120輛T-90S戰車。

(中時電子報)