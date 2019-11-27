南投市有99位列冊輔導的資源回收個體戶，他們賺取收入也維護社區清潔，南投市長宋懷琳贈送手推車及反光背心等物品，讓他們安全更有保障，還幫他們投保意外險，也希望社會各界一起關懷弱勢的資源回收個體戶！
南投市公所27日在清潔隊舉行捐贈儀式，同時舉辦工安環保訓練，提醒個體戶注意工作安全，以及環境衛生等問題，增加他們的環保衛生知識及如何保護自己，讓生活更安全有保障！
宋懷琳贈送回收手推車，還有具反光效果的斗笠、背心、夾子、雨衣及手套等配備，保護資源回收個體戶的安全與便利，還幫他們加保意外險，感謝這些由清潔隊輔導的個體戶，深入巷弄街道角落，維護社區整潔。
宋懷琳表示，環保意識興起，做好分類節省資源是每個人的責任，感謝有這些個體戶的幫忙，在我們沒有注意到的角落，默默耕耘，一起守護我們的地球，也特別感謝愛心企業包括晉宏輪胎行、源昌汽車電機行、永昌汽車修配廠、明台產物保險公司也提供協助。
(中時 )
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