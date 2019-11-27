用溪州在地芋頭打造的創意料理，因為有很觸鬚看起來像蜈蚣，因此取名芋頭蜈蚣粿。(吳建輝攝)

溪州鄉長江淑芬與前立委鄭汝芬也聞香而來，品嘗創意料理芭樂西米露，大讚很香很好喝。(吳建輝攝)

27日溪州鄉農會舉辦家政推廣教育地方特色料理發展研習成果展，準備多樣結合溪州在地特產的特色料理，像是全台唯一的芭樂西米露，還是老師跟學員自創的芋頭蜈蚣粿等等，指導老師古信維說，她在溪州家政班已經指導八年，指導的學員都從學生變成姊妹，因為農會準備的食材有限，大家都會拿出家裡自己種植的蔬果出來與大家分享，讓她覺得很感動。

家住南投信義鄉的古信維老師，平常在南投經營「喜覺支梅園梅宴工作室」特色餐廳，但是梅子的季節只從聖誕節到元宵，因此休息時間就到處指導民眾做料理，並結合地方特色食材，打造許多創意料理，像今天展出的就有以在地香蕉做成的瑪芬蛋糕及芋頭蜈蚣粿。

古信維說，從事烹調教學已經有十年左右，一共換了五部車今年才換得一年已經開了5萬多公里了，笑著說被先生警告不能再換了，但她卻樂此不疲，因為跟學員認識多年相處起來就像姊妹，大家也會互相照顧分享，讓她放不下大家。

溪州鄉農會總幹事總幹事彭顯賦表示，真的非常感謝古老師帶領所有家政班的班員，做出這麼多溪州的特色料理，家政班的學員，能夠實際運用在生活上，讓家人有口福吃到好吃的料理。

(中時 )