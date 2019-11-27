國民黨立委陳學聖將在明天以辦理教育委員會公聽會為名，舉辦「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會，討論總統學位等問題。總統府發言人丁允恭今表示，這種把討論議案為目的的國會公聽會，當作攻擊特定政治人物的競選記者會場，不僅違背了「立法院職權行使法」相關規定，是濫用國會公器。

丁允恭表示，這種把討論議案為目的的國會公聽會，當作攻擊特定政治人物的競選記者會場，不僅違背了「立法院職權行使法」相關規定，是濫用國會公器，在英國倫敦政經學院校方、教育部多次證明總統博士學位、教職升等皆沒有問題情形下，陳學聖卻執意進行這樣的選舉操作，令人感到不齒。丁允恭說，至於這場所謂的公聽會，總統府不會配合演出，不會派員出席。

丁允恭也提醒，現在已經進入選舉期間，任何的不實污衊、抹黑都必須擔負法律責任，提醒陳學聖委員不要躲在言論免責保護傘背後，停止這些水準低落的政治抹黑。

民進黨團幹事長管碧玲今痛批，絕不容許僅為遂行政治上抹黑行徑，以私設刑堂方式，來恣意濫用，違法荒謬劇，恕不奉陪！她說，就在明天，立法院教育文化委員會，將上演一場荒謬劇！委員會召委替有選情考量需要委員，排了一個政治操作的造謠公聽會，召委高金素梅，發包給陳學聖委員主持，以完全違反立法院職權行使法規定的方式，公器私用，邀請彭文正、賀德芬來針對蔡英文總統的論文攻擊！

管碧玲指出，11月28日原該日教育及文化委員會主席為高金素梅委員，但高金委員安排一場名為「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會，但從日前議程安排，乃至當日的會議主席係由陳學聖委員擔任，顯已違反立法院職權行使法、立法院各委員會組織法相關規定。

他說，此外，公聽會題綱更是通篇針對蔡英文總統的論文，不僅文不對題，甚至是假公聽會，為個人選舉搭造舞台，意在遂行政治抹黑，此種濫用立委職權之舉措，綁架教育委員會，實不足取，本黨團無意奉陪。

(中時 )