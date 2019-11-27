美股三大指數前晚再度齊創新高，但港股受到大陸股市缺乏上彈動力影響，27日港股亦窄幅向上，焦點仍落在剛掛牌第二日的阿里巴巴身上。截至27日收盤，恒指微升40.08點至26,954點，上攻27,000點失敗，國企指數亦微升2.74點至10,620.11點，成交金額約757.19億港元。

主要個股方面，騰訊續跌0.2％、阿里巴巴續升3％至193.2元創新高、美團升3.4％、中國生物製藥跌4.6％。

(工商 )