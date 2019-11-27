恒指回升40點 上攻27000大關仍失敗 16:552019/11/27 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美股三大指數前晚再度齊創新高，但港股受到大陸股市缺乏上彈動力影響，27日港股亦窄幅向上，焦點仍落在剛掛牌第二日的阿里巴巴身上。截至27日收盤，恒指微升40.08點至26,954點，上攻27,000點失敗，國企指數亦微升2.74點至10,620.11點，成交金額約757.19億港元。 主要個股方面，騰訊續跌0.2％、阿里巴巴續升3％至193.2元創新高、美團升3.4％、中國生物製藥跌4.6％。 (工商 ) #創新高 #阿里巴巴 #阿里巴 #港股 #失敗 也許您會感興趣 推薦閱讀 阿里明重登港股 估帶動港股成交額增10％ 21:002019/11/25 財經 政治困局和緩 港股大漲歡慶 04:092019/11/26 焦點新聞 阿里今登上港股 暗盤先漲5％ 04:092019/11/26 焦點新聞 阿里巴巴 今港股掛牌 04:102019/11/26 財經要聞 泛民派大勝 港股強漲歡呼 04:102019/11/26 財經要聞 阿里 踢下騰訊 空降港股市值王 04:102019/11/27 財經要聞 新聞分析－浙江幫PK廣東幫 兩馬塑造港股新局 04:102019/11/27 財經要聞 《港股》美中貿易協議有進展，恆指開漲0.11％ 10:342019/11/27 財經 港股狹幅震盪 阿里、美團創新高 11:492019/11/27 財經 《港股》陸數據不佳，恆指漲幅受抑 16:482019/11/27 財經 兩岸熱門新聞 港理大圍城落幕 校方搜索無所獲 警方今可望解封 - 兩岸 台商受累 陸企業利潤降9.9％ 近8年最大跌幅 - 時政 台港事務升溫 陸國台辦新發言人朱鳳蓮受倚重 - 兩岸 港理大派員進校找尋留守者 發現大量危險物品 - 兩岸 台商回流7000億？陸國台辦打臉 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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