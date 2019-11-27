根據中證網引述中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生27日在中國國際交流中心「第124期經濟每月談」上表示，如果RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）達成，16個會員國之間所有商品實現零關稅，將拉動大陸GDP提升0.55%，並將大陸出口總量提升3.15%。

(旺報 )

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