張燕生：RCEP可拉動陸GDP提升0.55% 16:542019/11/27 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據中證網引述中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生27日在中國國際交流中心「第124期經濟每月談」上表示，如果RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）達成，16個會員國之間所有商品實現零關稅，將拉動大陸GDP提升0.55%，並將大陸出口總量提升3.15%。 (旺報 ) #提升 #經濟 #國際 #中心 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際志工日嘉年華 侯向13萬志工致敬 18:052019/11/23 生活 櫃買招手海外優質企業 鮭魚返鄉 04:102019/11/25 產業特刊 吸引東南亞優質台商 回台掛牌 04:102019/11/25 產業特刊 櫃買赴上海招商 展現服務熱忱 04:102019/11/25 產業特刊 小型企業人力提升計畫加持 苔曙 競爭力大幅提升 04:102019/11/25 投資理財 主題業績發表會 連三發 04:102019/11/25 證券．權證 富櫃200指數夯 獎勵再加碼 04:102019/11/25 證券．權證 映興電子上櫃案 通過 04:102019/11/25 證券．權證 市議員批高美溼地觀景咖啡廳淪蚊子館 市府：明年春天對外營業 15:412019/11/25 生活 已荒廢10多年 鶯歌最大中鶯活動中心重新啟用 15:072019/11/25 生活 兩岸熱門新聞 港理大圍城落幕 校方搜索無所獲 警方今可望解封 - 兩岸 台商受累 陸企業利潤降9.9％ 近8年最大跌幅 - 時政 台港事務升溫 陸國台辦新發言人朱鳳蓮受倚重 - 兩岸 港理大派員進校找尋留守者 發現大量危險物品 - 兩岸 台商回流7000億？陸國台辦打臉 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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