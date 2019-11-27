陸生態環境部：2018碳排放較2005下降45.8% 16:542019/11/27 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 《中國應對氣候變化的政策與行動2019年度報告》27日在大陸國務院新聞辦正式發布，據新浪財經引述該《報告》指出，2018年大陸碳排放強度較上年下降約4%，超過年度預期目標0.1個百分點，比2005年下降45.8%，保持持續下降趨勢，基本扭轉溫室氣體排放快速增長的局面，其中非化石能源占能源消費的比重達14.3%。 (旺報 ) #下降 #排放 #能源 #大陸 #報告 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金雞獎》迪麗熱巴絕美花裙「藏深溝美胸」一轉正面全看光 16:152019/11/23 時尚 11月26日聯發科發表首款5G晶片 04:092019/11/24 財經要聞 沖繩經濟特區 臺日供應鏈新商機 04:092019/11/24 企業經營 共諜案 調查局：已透過各方管道向澳方了解 18:152019/11/24 社會 香港金融地位 恐遭星取代 台灣發展財管 在口惠階段 04:102019/11/25 財經要聞 《商情》避險需求下降，打壓上周五紐約白金下挫2.7％ 10:002019/11/25 財經 觀念平台－再生能源是全球趨勢 亦是台灣永續發展的王道 04:102019/11/26 產業特刊 環保署石化工廠檢漏 兩年裁罰600萬以上 19:442019/11/26 生活 工商社論》台商回流不等於從大陸「打包回歸」 04:102019/11/27 財經要聞 WiFi 6大商機 瑞昱明年開吃 04:102019/11/27 證券．權證 兩岸熱門新聞 港理大圍城落幕 校方搜索無所獲 警方今可望解封 - 兩岸 台商受累 陸企業利潤降9.9％ 近8年最大跌幅 - 時政 台港事務升溫 陸國台辦新發言人朱鳳蓮受倚重 - 兩岸 港理大派員進校找尋留守者 發現大量危險物品 - 兩岸 台商回流7000億？陸國台辦打臉 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。