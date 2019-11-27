《中國應對氣候變化的政策與行動2019年度報告》27日在大陸國務院新聞辦正式發布，據新浪財經引述該《報告》指出，2018年大陸碳排放強度較上年下降約4%，超過年度預期目標0.1個百分點，比2005年下降45.8%，保持持續下降趨勢，基本扭轉溫室氣體排放快速增長的局面，其中非化石能源占能源消費的比重達14.3%。

(旺報 )