易會滿：速建中國特色集體訴訟制 提升違法成本 17:102019/11/27 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸證監會主席易會滿在《旗幟》雜誌發表署名文章指出，將堅持依法監管的原則，切實推進依法治市。他強調敬畏市場的前提是敬畏法治，要增加資本市場司法供給，積極配合推動證券法、刑法等法律法規的修訂，加快推進建立中國特色的集體訴訟制度，大幅提升違法違規成本。 (旺報 ) #中國 #違法 #成本 #法治 #市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆》帶頭違法！小英基隆造勢 旗幟插滿橋梁 18:072019/11/23 政治 11月26日聯發科發表首款5G晶片 04:092019/11/24 財經要聞 沖繩經濟特區 臺日供應鏈新商機 04:092019/11/24 企業經營 德銀：全球外匯市場蟻群出沒 日交易量創紀錄 07:282019/11/25 財經 香港金融地位 恐遭星取代 台灣發展財管 在口惠階段 04:102019/11/25 財經要聞 陸人行：金融風險降低 但異常波動仍不容忽視 20:452019/11/25 財經 追查向心夫婦公司 謝金河揭3疑點喊「奇怪」 09:362019/11/26 財經 傳統市場鮮魚天天完售 老闆娘原來靠這招 16:302019/11/26 生活 央行送大禮 新興市場債樂透 21:392019/11/26 財經 WiFi 6大商機 瑞昱明年開吃 04:102019/11/27 證券．權證 兩岸熱門新聞 港理大圍城落幕 校方搜索無所獲 警方今可望解封 - 兩岸 議論港選舉微信被刪 美媒抱怨陸言論審查撈過界 - 時政 台商回流7000億？陸國台辦打臉 - 兩岸 港理大派員進校找尋留守者 發現大量危險物品 - 兩岸 批綠操作王立強案 陸國台辦說重話 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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