大陸證監會主席易會滿在《旗幟》雜誌發表署名文章指出，將堅持依法監管的原則，切實推進依法治市。他強調敬畏市場的前提是敬畏法治，要增加資本市場司法供給，積極配合推動證券法、刑法等法律法規的修訂，加快推進建立中國特色的集體訴訟制度，大幅提升違法違規成本。

(旺報 )