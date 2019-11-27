臺中市廖姓網友在臉書PO文，指自家孩子獨自行走在烏日區中山路旁的騎樓時，遭陌生男子摟腰、跟隨約5分鐘，所幸女兒機警、趁機逃跑。警方發現後上網回應、介入偵查，昨掌握男子身分，才知對方是有身心障礙的高職少年，當時只是找小朋友玩，化解一場誤會。

這名網友在臉書「烏日人大小事」PO文指「僑仁國小附近出現脅迫女童的男子」，附上的截取照片可見到一名男子走到女童旁，一度還將手放在女童身後，引發鄉民關切，甚至有網友回應「抓出來公審」，也讓附近居民人心惶惶。

烏日警方指出，在網路發現此事後，立即主動回應、並著手調查，3小時內就掌握男子身分，確認他是就讀高職的少年，27日並由家長帶著少年出面說明，雙方家長見面才發現竟是「認識的」，也察覺此事從頭到尾就是一場誤會，少年只是想跟小朋友一起玩，沒想到衍生誤會。

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(中時 )