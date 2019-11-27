藝人高以翔今天傳出在大陸錄綜藝節目《追我吧》時昏倒，心臟瞬間停了3分鐘，即使經過現場緊急CPR施救10分鐘後仍送醫不治。這個案例更讓國人注意心肌梗塞所帶來的致命危機，相對地更重視提早篩檢心肌病變高危險群醫療方式。

根據衛生褔利部統計，國人十大死因，前三名依序為惡性腫瘤(癌症)、心臟疾病以及肺炎，其中心臟疾病的死亡人較先前上升了4.5%，而且有年輕化趨勢。35歲以上的成年人，心因猝死盛行率約0.1%-0.2%，推估全台每年約有23,000人至46,000人因此喪命，平均每小時就有2.6到5.2件心因猝死事件發生，且多達2/3發生在非心臟病患者身上。

麗寶生醫提供心肌病變基因篩檢，體讓民眾提早檢測是否具心肌病變基因。(麗寶生醫提供)

猝死來得快速，多半是心臟方面的原因所引起，其中以冠狀動脈疾病如心肌梗塞為大宗，年紀愈大其比例愈高，但少數引起猝死的原因是由先天基因的缺陷所造成的異常，特別是小孩子、年輕人及小於40歲的成人。

在特定的狀況下發生致命的心律不整，統稱為原發性心律不整疾病。既然和基因突變有關就有可能會遺傳，而年紀愈輕所發生的猝死愈有可能是這種原因所引起。多為體顯性遺傳 (autosomal dominant)，即兒女有50%的機會會得到。

猝死症，除了要加強民眾以及病人本身對於此症的認識與衛教，落實病人或家屬於黃金時間內實施基本生命復甦術、啟動緊急醫療網的措施外，更希望藉由分子遺傳生物學對於猝死病人遺傳體質的研究，能夠提供更多對於猝死症的瞭解，以進一步改善猝死症的預防及治療。

麗寶生醫致力於心律失常性右心室室心肌病變( ARVC) 及肥厚型心肌病變( HCM) 兩項基因檢測服務，乃是按照歐美國際心率不整學會建議，對病患進行基因檢測的目的在於幫助醫生確定診斷及病人預後評估，有些疾病可根據基因的分型選擇最適合的治療方式；對其他親屬則能檢查是否帶有此致病基因，以區別家屬中，誰是高危險，誰是低危險。若有致病基因帶原，則將來有可能會發病，而要注意身體狀況並固定回診追蹤及提早治療。

(中時電子報)