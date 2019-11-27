科博館舉行「窺探世界級的古生物化石寶庫-熱河生物群特展」開幕儀式。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

「熱河生物群特展」開幕儀式由北京自然博物館舘長孟慶金（左1）、國立自然科學博物館館長孫維新（中）、財團法人國立自然科學博物館文教基金會董事吳錫坤（右1）剪綵。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

大小恐龍迷請注意！國立自然科學博物館27日起推出「熱河生物群特展」，有距今1.25億年前的攀援始祖獸化石標本、奇異帝龍及顧氏小盜龍等珍稀化石，尤其，顧氏小盜龍化石更是「見證龍飛上天的證據」，特展以通俗科普帶領民眾，一探遼西熱河生物群的生物演化奧秘。

科博館與財團法人國立自然科學博物館文教基金會及北京自然博物館推出「窺探世界級的古生物化石寶庫--熱河生物群特展」，熱河生物群是距今大約1.25億年前中生代白堊紀早期的古老生物群，主要分布在大陸北方、朝鮮半島、日本等東北亞，以大陸北方遼西為代表。

特展分為「走進熱河生物群」、「遇見熱河生物群」與「見證龍飛上天的證據」等3大展區，展出93件珍稀化石。亮點展品有距今1.25億年前的真獸類哺乳動物--攀援始祖獸化石標本；原白鱘化石標本；遼寧古果與十字裡海果等2件植物化石標本；原始小型的奇異帝龍及顧氏小盜龍化石標本等。

值得一提的是顧氏小盜龍，化石標本於2010年發現，保存良好，體長約70至80公分，前、後肢都有羽翼的特徵，有「四翼恐龍」別稱，可以做短暫滑翔及動力飛行，全身分佈羽毛，是恐龍演化到飛行鳥類的重要實證。

「熱河生物群特展」在科博館第一特展室自27日起展明年5月26日，參觀門票新台幣80元，大小恐龍迷要掌握良機。

(中時 )