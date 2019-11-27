有旅遊界奧斯卡之稱的「金質旅行獎」，今日下午在中油大樓國光會議廳盛大登場。由產、官、學界共組的評審小組，從68條入圍旅遊團中，評選出42條獲獎行程，並由交通部常務次長祁文中頒獎。

金質旅遊獎是在交通部觀光局與品保協會共同主辦的遊程競賽，來獎勵用心包裝優質旅遊商品的業者，促成業者間的良性競爭。評選類別有國民旅遊、入境旅遊、出境旅遊、台灣創意旅遊及出境創意旅遊等5大類，特別針對行程特色及創新、交通路線規劃、飯店、餐食、景點、團費合理性、應變措施等關鍵元素，為消費者把關。

交通部常務次長祁文中致詞表示，台灣不只有夜市文化或小感動，還擁有豐富海岸線、不同的溫泉文化、不同濕地、還有客庄、原民部落，都是地方私房景點，但要形成優質，就必須包裝；而未來國家政策是「觀光立國」，觀光局要提升為觀光署，在觀光立國思維下，應將資源整合，為台灣觀光帶來新意象。

中華民國旅行業品質保障協會理事長許禓哲表示，8年前推出金質旅遊行程評選活動，先把關，將最優質的商品攤在陽光下，提供消費者選購，而今年有147條行程參賽，經嚴格篩選有68條入圍，舉辦金質獎的意義，是想讓旅遊市場變得更好。

2019年金質旅遊獎共有68條產品入圍，最後由42條脫穎而出。品保協會表示，入圍商品都是經過嚴格把關，從眾多競爭同業中脫穎而出的遊程，都是消費者可安心參加的優質行程。

(中時 )