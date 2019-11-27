陳姓婦人26日開車帶一家人到苗栗參拜白沙屯媽祖，車子卻突然拋錨，所幸警方及時協助，讓他們安全返家。（翻攝照片／巫靜婷苗栗報導）

60歲陳姓婦人26日帶著一家人，從彰化前往苗栗通霄參拜白沙屯媽祖，參拜後準備開車離去，車子卻突然無法發動，一行人因人生地不熟，一時不知所措，呆站停車場許久，陳女報警求助，警方到場初判是車輛電瓶沒電，旋即連絡修車廠修車，花費40分鐘順利排除問題，讓陳女一家安全返家。

通霄警分局白沙派出所與埔口派出所員警，26日中午1時許接獲陳女報案，陳向警方表示，自己所駕駛的自小客車，不知何故引擎無法發動，因為人生地不熟，只好請求警方到場協助。

白沙派出所所長張坤泉指出，警方到場時，初判車輛是電瓶老舊沒電，所以無法發動引擎，隨即連絡轄區汽車修理廠人員，到場檢修更換汽車老舊零件及電池， 40分鐘後順利排除困境。

陳女表示，久聞白沙屯媽祖盛名，所以26日一早便與家人開車，從彰化北上至苗栗通霄拱天宮參拜媽祖，她們是第1次來參拜，發現車輛故障時不知所措，幸好有警方協助。

通霄警分局呼籲，民眾開車出門前，應事先檢查車輛的各項機件功能是否正常，並注意平日車輛保養，避免車輛突然故障拋錨，保障自身及廣大用路人安全。

(中時 )