民進黨立法院黨團提案12月18日起停會，立法院長蘇嘉全明天下午將召開朝野協商，對於民進黨團周五將在立院會中提出《反滲透法》草案逕付二讀，屆時協商將有1個月冷凍期，最快要到12月31日才能處理。民進黨團書記長李俊俋今表示，目前規劃12月18日以後｢院會照開、停開委員會｣，讓協商冷凍期間繼續協商，1個月後直接表決處理，會想辦法讓《反滲透法》草案三讀通過。

民進黨團本周一提出《反滲透法》草案，距離暫定停會剩不到1個月，目前擬定4種趕在本會期三讀通過方案，第1，若各黨團協商時達成共識，就沒有冷凍期的問題，但機率微乎其微；第2，在12月31日加開院會，當天協商後直接表決；第3，明年大選後加開臨時會處理，民進黨及時代力量黨團傾向不這樣做；第4，委員會停開，院會照開，若各黨團這段時間協商仍無共識，12月31日院會直接表決。

李俊俋表示，主要還是要看在野黨態度及各黨團對於停會日期的看法，如果決定會期從12月18日起停會，黨團會把反滲透法往前拉，目前規劃以停開委員會，院會召開，過去前瞻計畫就曾這樣處理過，有前例可循，黨團有操作的方式，一切看明天協商狀況調整。

至於是否採取停會到12月30、31日回來開會，李俊俋說，這方案有風險，因停會期間無法協商，要花2天直接表決恐沒那麼容易，先看明天協商談的怎麼樣再決定處理方式。

此外，立院內政委員會明天上午將召開「反滲透相關法制立法」公聽會，民進黨團推薦4位專家學者，包括健行科技大學企業管理系教授顏建發、台灣智庫執行委員賴怡忠、台北醫學大學通識教育中心教授張國城、中央警察大學公共安全系教授董立文；時力推薦台灣民主實驗室研究員宋承恩；國民黨則是黨中央政策委員會副執行長吳育昇、國家政策研究基金會外交及國防組顧問陳以信。

內政委員會召委李俊俋說，公聽會著重在聽學者專家意見，原則上會進行兩輪發言，把相關意見講出來討論，後續將按照黨團規劃照著計劃走，有信心本會期三讀通過。

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(中時 )