「做二休二」是科技業或是加工、代工廠為配合工作效率及進度，而衍生出來的輪休制度。因此會與一般上班族「做五休二」比起，落差頗大。有人認為上到這種班實在「超羨慕」，完全不會有收假症候群，堪稱爽缺。不過，網友指出，其實做二休二有4個致命傷，並沒有想像中美好。

網友在PTT表示，「做二休二」超爽，辛苦二天就休息二天，不像其他人，要撐五天才休二。換算下來，一個月可休半個月。這樣不是挺好的嗎？不過有網友指出，「真以為做二休二，就真的可休到二天」？

網友透露，很多公司規定是說做二休二，實際上卻會要求員工自願加班，所以做三休一才是常態，「休假當然就是回公司加班啊」。另外就是輪班問題，網友分析，通常這種工作，一次就是12個小時一班，超累，回家也只剩下睡覺。再者，最二休二出去玩超難請假，還要跟同事換班才行。網友表示，「12小時+交接+通勤，很累的」、「人生剩上班跟睡覺，挺悲哀的」、「剩上班跟睡覺+1，而且還睡不飽」。

總結來說，做二休二的優點也是缺點，雖然修很多，但是「工時長」、「要輪班」、「加班常態」、「放假朋友出去卻要上班」。不過有網友指出，不能全部概括論定，也是有很好的輪班，例如純值班就比做生產線的輕鬆很多，若是固定班還能做二休二，那這工作「真的很爽」。當然，做習慣也不會向外面說的那麼累，時間多出很多。

(中時電子報)