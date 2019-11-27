鄭阿姨特製韓國瑜旗幟超搶眼，阿姨說手上這支還算小的，他還有10公尺的大旗沒有拿出來。（王昱凱攝）

鄭阿姨遠從台南前來助陣，她說雖然韓總沒來，但是挺傅崐萁就是挺韓國瑜。（王昱凱攝）

韓國瑜與傅崐萁聯合競選總部今日下午4點成立，雖然天空下著雨，卻絲毫澆不息支持者熱情，支持者揮舞著國旗，將中正路染成鮮紅色，韓國瑜雖然沒來花蓮，但國瑜夜市依舊前來相挺，還有韓粉自台南前來搖旗表示，「挺韓就是挺傅、挺傅就是挺韓」，揮動特製韓總旗幟，在人海中十分搶眼。

花蓮市自中午就飄起毛毛雨，儘管傅崐萁還未現身，但人海早已將東洋廣場前道路擠得水泄不通，千張椅子更是陸續被填滿，粉絲坐在雨中吶喊更顯熱絡氣氛，展現藍軍在花蓮澎湃氣勢。

「韓國瑜沒來沒關係！我幫他來」來自台南的鄭阿姨昨天才跟隨韓國瑜前往台東，雖然今日韓行程趕往宜蘭，但阿姨說還是要來花蓮挺傅崐萁，因為他是韓總的好兄弟，支持傅崐萁就是支持韓國瑜。

鄭阿姨搖起訂做的韓國瑜旗幟，在韓粉與傅粉海中超醒目。她說，這隻還算小的，她還有10公尺高的旗子沒有拿出來，一行6個人都有拿旗助陣，明天還要跟著韓國瑜的庶民列車持續征戰。

(中時 )