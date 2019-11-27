楊姓夫妻檔自前年起，以投資IWS電子貨幣名義對外非法吸金，投資者事後驚覺該公司去年8月註銷解散，電子貨幣平台網站也關閉，楊姓夫妻檔失聯不見蹤影，始知遭騙並向花蓮地檢署告發，刑事局偵七大隊展開偵辦後，將楊姓夫妻檔等27嫌逮捕到案，初估有上百人受害，損失3000多萬元。

警方調查，楊姓夫妻檔以鼎豫公司名義，自創IWS國際理財平台，至花蓮、宜蘭、台北等地召開說明會，招攬民眾投資市面上並未流通的IWS電子幣，每個會員投資金額18萬2000元，號稱2個半月自動拆分，8個月保證回本，一年半左右就能至少賺80萬元，且投資還會加送1台價值7萬5000元的負氫離子濾水機，引誘民眾投資。

該集團幹部還成立KEY單中心，幫投資人KEY單加入會員，並負責收取詐欺贓款，或要求下線再招攬被害人。幹部收取詐騙款項後，以現金交付給楊嫌，或匯款至其指定帳戶，再轉至最下層的親友銀行帳戶。

檢警自今年8月起執行搜索拘提行動，將楊嫌等27名嫌犯陸續逮捕，查扣手機、筆記本、隨身碟、IWS理財平台資料、匯款單、存摺等贓證物，並查扣楊嫌等人銀行帳戶562萬餘元。全案訊後，依詐欺、銀行法、組織等罪嫌移送法辦。

(中時 )