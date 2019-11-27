剛剛被美職馬林魚隊釋出的我國旅美職棒投手陳偉殷今（27）日召開返國記者會，訴說今年旅美生涯的大轉折，陳偉殷表示，今年是一種不好度過、沮喪的一年，他鼓勵自己明年要成為「證明自己」的一年！

陳偉殷說，明年球季他不會排斥美職小聯盟，畢竟都是一種經歷，經紀公司告訴他有可能先喬出1張小聯盟合約，當下他的反應是「不排斥」，因為他要在春訓證明自己，就算開季在小聯盟名單，他也不會輕易認輸。

這是陳偉殷給自己一種激勵的方法！他表示，雖然他沒有待過美職小聯盟，但是他有待過日本職棒二軍，這種的心態應該不會差太多，對自己而言，永遠都是往上走、往上爬，可能現在往下一點點，還是有機會再往上。

對於明年球季的定位，陳偉殷強調，只要給他機會就好，不管先發或中繼，就算是中繼，還是有機會挑戰回去先發的位置，只要給他機會就好，目前也有可能有更多球隊出現，到時候他會做好選擇。

陳偉殷以堅定的語氣表示：「明年就是證明我的一年！非常重要的一年，至於日本不完全拒絕、也不是走下坡，畢竟日本是我的職棒起頭，回到起頭不會是走下坡、要退休的感覺。」

陳偉殷認為，未來回去日職棒的話，就是希望與老隊友一起繼續享受打球，不會是發展的重心，他現在有更重要事情就是「證明自己」。

(中時電子報)