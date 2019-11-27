澳洲野火持續延燒，迄今已釀成6人死亡，並引發嚴重生態災難。不幸的是，天災期間還傳出「人禍」，新南威爾斯省警方27日起訴當地的1名義務消防隊員，因為他涉嫌蓄意點燃多個火頭，然後又和同僚一起回到現場，展開救火工作。

該名19歲被告涉嫌於10月中旬至11月下旬，在新南威爾斯省南岸多個地點縱火，他26日下午被目擊駕車出現在某處，不久後該地點便傳出火警。警方表示，他涉嫌縱火後離開現場，之後又跟同僚一起回來滅火。他之後被捕，遭控7項引發火警罪名。

新省鄉村消防局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）表示，該名義消已被停職。消防隊其他成員都對他的行為感到十分憤怒，認為他玷污了整個團隊的名譽，也抹殺了同仁的努力，根本是對團隊及社區的「終極背叛」。

澳洲野火自10月以來，已摧毀數百間民房，燒毀逾150萬公頃面積土地。

(中時 )