國民黨總統參選人韓國瑜日前宣布副手張善政，表示要特別照顧弱勢族群。雖然當天韓提到「老殘」，被部分媒體指為「腦殘」，導致智障者家長總會抗議，但韓營在澄清說明後，本月30日將由韓、張與身心障礙團體、社福機構座談及成立後援會，同時發表身心障礙福利政策，除了以AI科技打造無障礙環境，並將成立國家級「身心障礙權益發展中心」，以維護身心障礙者就醫、就學、就養、就業等四大權益，落實推動「身心障礙者權利公約」。

輔選人士指出，韓國瑜30日中午將從馬祖趕回台北，隨後與張善政在中央黨部及緊鄰的中影八德大樓連趕4場活動，包括身心障礙社團、社福機構座談，接著參加全國各縣市不動產、仲介、經紀業商業公會後援會，以及包括學青、社青及新創業的青年壇論，最後參加全國體總、各縣市體育會偕奧運等國際得獎選手舉辦的體育界後援會。

由於12月3日是「國際身心障礙者日」，國政配將提前於10月30日中午與身心障礙團體、社福機構座談，揭示以「沒有人有障礙，只有環境有障礙」為核心的身心障礙福利政策，包括成立國家級「身心障礙權益發展中心」，維護身心障礙者在就醫、就學、就養、就業四大領域的權益，落實推動「身心障礙者權利公約」。當天眾人將一起簽署許願樹，同時成立後援會。

他說，衛福部統計全國身心障礙者人數約117.8萬人，但國政團估計實際人數更多。聯合國2006年制定「身心障礙者權利公約 (CRPD)」，並於2008年生效，我國也在2014年制定「身心障礙者權利公約施行法」，並於當年12月3日國際身心障礙者日實施，此後公約對保障身心障礙者人權的規定，具有國內法律效力。

輔選人士說，其實「身心障礙者權利公約」有很多先進觀念，例如參與文化、資訊無障礙等等，但過去3年多，蔡政府不重視、不關心，幾乎沒將資源放在身心障礙者議題，以致無障礙環境依舊障礙重重，就連到提款機領錢這種小事，也是身心障礙者極度不便的苦差事。國政配將運用AI科技，協助打造無障礙空間，例如身障學習平台教育、好行動的科技生活空間，保護他們就醫、就學、就業、就養的四大權益。

他說，韓國瑜一向疼惜苦人，面對身心障礙者還會感性落淚，例如到新竹傾聽之旅，碰到兩年前才拿到輔具的19歲的身障者希望政府多關心他們，韓就拭淚保證一定會特別照顧身心障礙者；此外，高雄市有 14萬名身心障礙者，其中近4萬人是重障者，韓6月間特地會勘、聽取岡山榮家土地要興建身心障礙者安養機構的計劃，希望明年就能招收首批院生。

(中時 )