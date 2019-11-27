愛滋唾液篩檢你聽過嗎？基隆市中正區衛生所27日發佈兩則新聞稿出面提醒市民，為預防大腸癌，可以積極持健保卡前往當地衛生所，衛生所將免費為市民提供免疫法糞便潛血檢查，另外，也詢問市民「知道唾液也可以篩檢愛滋嗎？」，並指出基隆市中正區衛生所目前有可以在家自己進行的篩檢唾液試劑提供民眾購買，並呼籲民眾，為自己的健康，若有相關疑慮，需盡快前往衛生所報到，共同維護市民健康安危。

衛生所指出，民眾對愛滋篩檢普遍認為要抽血檢查，民眾也知道用指尖血可以快速篩檢愛滋，但僅以唾液就可以篩檢愛滋卻少有人知，並且許多人可能會聯想愛滋病毒是否透過口水能傳播，中正區衛生所主任張文龍表示，唾液篩檢其實是利用偵測口水中對抗愛滋病毒的抗體來做檢驗，而不是直接檢驗口水中的病毒，他請民眾不用擔心，並強調，正常狀況下感染者的口水裡不會有病毒，就算有病毒也是非常微量，絕不導致感染；此外，篩檢雖然不用抽血但如同其他檢測抗體的篩檢方法一樣，有三個月空窗期，需審慎評估。

而提到大腸癌，基隆市中正區衛生所指出，許多民眾聽到需要做糞便檢查會想到檢查前不能吃牛肉等飲食禁忌，但其實那是傳統檢驗法，會因為檢體含有動物血基質、動物血紅素及過氧化酶造成檢驗偽陽性混淆結果判斷，而現在國健署推廣的「免疫法」，是專門針對人類血紅素的檢驗方式，具有專一性不會影響篩檢結果。衛生所並強調，除了採檢前忌口與否的差異之外，還有採檢方式等不同，都可以作為兩種方法的區別。

張文龍提醒基隆市民，，國健署補助50-74歲民眾應每兩年做一次糞便潛血檢查，為了預防大腸癌的發生，持健保卡來衛生所，進行免費檢查。

(中時 )