旅美大聯盟投手陳偉殷24日返國，今（27）日在國泰金控舉行記者會，一向熱心公益的他今年有個新亮點，就是把在大聯盟打拚8年的個人紀錄做成T恤，已在網路上義賣，所得款項全部用做公益。

陳偉殷在金鶯隊、馬林魚隊待了各4年，個人累計成績包括出賽219場、投球數逾1.7萬顆，完成1064.2局、送出846次三振，而單季k/9值也達到生涯最佳的8.3等，這些數據都會印在紀念T恤上。

不過對於這些數據紀錄，陳偉殷表示並不會太在意，因為那只是數字、一個起頭和過程而已，只要待得久就會不斷累積。在大聯盟8年，讓他體會最深的是保持健康的身體，這才是每位選手最應該注意的課題。

今年陳偉殷首次轉任牛棚投手，他指出，與以往擔任先發投手最大的不同就是每天都要做足準備，思考如何對付打者。一開始確實比較不順手，後來就領悟出必須找到更多方法，也要多與其他隊友溝通，才能完成自己的新任務。

今年球季結束後陳偉殷只休息2星期就開始自主訓練，這段期間也和經紀公司討論過訓練課程，提前上緊發條，準備迎接未來的挑戰。

至於今年仍有多位後輩，如張育成等上過大聯盟；陳偉殷表示，其實球季中升上大聯盟並不難，重要的是站穩自己的位置，這需要再做更多的努力，希望他們繼續加油。

接下來陳偉殷將參加「國泰真殷雄」系列活動，先到雲林關懷基層棒球；而「陳偉殷棒球訓練營」則首度移師台南，並邀請王維中、曾仁和、高志綱、王溢正、黃子鵬，以及中日龍隊的小田幸平等人一起傳承經驗。

(中時電子報)