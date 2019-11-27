法拉利撞死女騎士 肇事男道歉：不要再亂報了啦 17:192019/11/27 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北地檢署今下午複訊後依過失致死罪，諭令林男以20萬元交保，限制出境出海。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在新北市新莊經營當鋪的40歲男子林商彥，昨下午駕駛千萬法拉利跑車，逆向撞死蘇姓超商女主管，新北地檢署今下午複訊後依過失致死罪，諭令林男以20萬元交保，限制出境出海；林男稍早在友人陪同下乘車離開，面對守候偵查庭外的大批媒體，林男再次重申「我真的對家屬很抱歉，真的、真的很抱歉！」。 媒體追問經營當舖一事，林男則無奈說，「不要再亂報了啦，真的！因為我真的很抱歉！」 法拉利撞死女騎士肇事男道歉：不要再亂報了啦。（許哲琛攝） (中時 ) #媒體 #經營 #新北 #法拉利 #肇事 #當鋪 #撞死人 #新莊 #過失致死罪 #交保 也許您會感興趣 推薦閱讀 就愛喵星人 新北貓認養數連3年超越汪汪 16:342019/11/25 生活 爭取前瞻 新北4年要增加3579輛機車格 17:102019/11/25 生活 新北風電設備 明年2月量產 01:162019/11/26 地方新聞 新北認養貓數 連3年超越狗 01:162019/11/26 地方新聞 新北4年要增加3579輛機車格 01:162019/11/26 地方新聞 全球首發！！ 淡海輕軌迎週年 幾米主題列車可愛上路 00:002019/11/27 生活 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 09:372019/11/27 社會 新北瘋東京奧運 來新北博物館做運動 10:192019/11/27 生活 關懷弱勢 新北專用垃圾袋兌換券12月2日起發放 13:122019/11/27 生活 新北優良寵物店家評鑑出爐 177家將獲表揚 16:372019/11/27 生活 社會熱門新聞 桃園男子當街開槍搶運鈔車 第二槍卡彈遭制伏 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 - 社會 婚前收女友超猛淫片 男主角全是洋腸 驚覺自己是回收業！ - 社會 悚！ 18歲清秀少女竟將家犬「斬首」收抽屜 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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