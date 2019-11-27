在新北市新莊經營當鋪的40歲男子林商彥，昨下午駕駛千萬法拉利跑車，逆向撞死蘇姓超商女主管，新北地檢署今下午複訊後依過失致死罪，諭令林男以20萬元交保，限制出境出海；林男稍早在友人陪同下乘車離開，面對守候偵查庭外的大批媒體，林男再次重申「我真的對家屬很抱歉，真的、真的很抱歉！」。

媒體追問經營當舖一事，林男則無奈說，「不要再亂報了啦，真的！因為我真的很抱歉！」

法拉利撞死女騎士肇事男道歉：不要再亂報了啦。（許哲琛攝）

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