針對民進黨利用共諜烏龍案強推「反滲透法」，國民黨主席吳敦義今（27）日在中常會中質疑， 在澳洲接受媒體專訪的所謂共諜王立強，實在太過年輕，真的會有能力建立橫跨港、台的情報組織嗎？

吳敦義批評，民進黨利用此案，強推「反滲透法」，戕害人民自由，其實就是過去「中共代理人法」的借屍還魂，甚至根本就是「東廠」復辟，真要強推，這樣台灣哪裡還有民主自由？

政策會執行長、立院黨團總召曾銘宗也說明，若該法有助於提升國家安全，維持社會安定，國民黨團強力支持；但從程序來看，此法關係到全台民眾的基本權益，行政院卻沒有版本，民進黨團還堅持跳過委員會逕付二讀，若要強行通過，不符合立法正當程序。

此外，綠營提出的「反滲透法」內容包山包海，民眾容易被構陷入罪，曾銘宗表示，國民黨團也將對此提出因應方案。

今天稍早，國民黨也召開「反滲透法，綠色恐怖！」記者會，不分區立委候選人李貴敏、陳以信都同聲質疑民進黨的別有居心。李貴敏表示，今年五月份已經修正國安五法，在法律位階上，反滲透法是國安五法的上位法律或特別法？反滲透法是否侵害人民自由權利？是為了國家安全，還是為了箝制反對勢力？

民進黨團指稱反滲透法已經準備了一年多時間，且經過行政單位、學者專家討論，李貴敏質疑，為何當時修正國安五法，不能納入反滲透法的相關規定？為何有疏漏？是行政機關怠惰？還是民進黨團縱放，或立委不了解國安的實際需求？導致必須倉促修法，必須逕付二讀的真正原因是什麼？

陳以信質疑，王立強案才發生幾天，民進黨團馬上要求立法，蔡英文急什麼？民進黨急什麼？選舉前倉促立法，急什麼？他認為，當務之急是處理王立強案，而不是反過頭來立法，根本是本末倒置。

陳以信表示，反滲透法換湯不換藥，無視基本人權，一旦通過，很容易陷人入罪，包括台商、台生、台眷等都會有輕易觸法的恐慌。且法律內容定義模糊，空白授權，容易栽贓，也容易變成政治打手。

(工商 )