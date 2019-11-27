蔡英文總統今日出席萬華「龍山寺建寺280周年紀念」活動，她希望以宗教推動觀光，無論是台灣還是外國朋友，都可以來體驗宗教文化。

龍山寺建寺280年紀念活動，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義等人都到場致意，但馬蔡兩人先後進場，沒有碰到面。

蔡英文指出，龍山寺280年歷史，見證了台灣的發展，不但是我們的國家古蹟，現在也是一個非常重要的景點。剛另外，龍山寺為了響應環保實施減香減爐，帶領台灣宗教、宮廟走向環保的時代，同時廟方也長期關注公益，像是致贈消防器材給地方政府等，她要對此表達感謝與敬佩之意。

龍山寺吸引許多外國觀光客參觀，蔡英文指出，政府向來都希望把台灣宗教的各種活動或宮廟，做成觀光中非常重要的元素，龍山寺就是很典型的代表。蔡英文回憶，從小在台北長大的她，幾乎是每一段時間就要來龍山寺感受宗教氛圍，同時也得到庇護與祝福；更重要的是，每一次來，都有不同的感受。她期盼，不論是台北或是全台灣的朋友，都可以來龍山寺走走看看，也歡迎外國朋友來體驗台灣的宗教文化，以及宗教文化所帶來的各種心靈饗宴。

她希望，政府在過去幾年，持續開拓台灣的觀光資源，希望能夠引進更多元的觀光客。這段時間以來，已經有一些初步的成果。相信在龍山寺裡，可以看到越來越多外國的觀光旅客。

(工商 )