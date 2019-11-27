共諜案持續延燒，大陸國台辦質疑這是一場民進黨的騙局，為的是進行政治操作，對此總統蔡英文今天第一時間回應「奇怪了」，質疑國台辦為何會說出對台灣內政說出如此清楚的話。

蔡英文今天出席全國十大績優產銷班頒獎典禮，會後接受媒體聯訪時表示，共諜案已進入調查與偵查階段，接下來就讓執法單位調查釐清，要等真相水落石出後，才能有一個比較客觀的看法。

至於國民黨人士要求提供大陸間諜王立強政治庇護，讓他來台灣說清楚整個流程，蔡英文回應，後續要做什麼處理，等偵查到一定程度以後再說。

針對國台辦今天批評，此事件是民進黨的騙局，為的是透過政治操作，謀取政治利益。蔡英文聽聞後先是說「奇怪了」，接著繼續質疑國台辦為何會對台灣內政講出如此清楚的話，「我想他們不需要把話講到這種程度」。

蔡英文表示，台灣是民主法治國家，我們覺得有必要發動偵查或是調查的話，我們也有法律的程序，跟法律的規定必須要遵循，所以這是一個法治國家、一個民主國家必要的作為。她強調，不希望這事件的處理過程被過度的政治化，因為這是一個很嚴肅的國安事件。

(中時 )