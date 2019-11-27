選戰進入倒數6周的緊鑼密鼓衝刺階段，國民黨台南市第六選區立委參選人洪秀柱12月1日起，將在選區內展開近30場廟口巡迴開講，本周日首開講，一連4場集中歸仁區，當天將廣邀鄉親一起面對面互動交流，除聽取鄉親對國政及地方的意見，也將自身理念零距離深入基層。

洪秀柱在基層衝刺立委選舉，隨著選戰愈來愈白熱化，柱柱姐選戰節奏也趨於緊湊，繼先前連續數周綿密在基層走進各區里拜訪後，12月1日起進一步展開廟口開講，把握倒數階段走訪選區各大廟口開講，讓更多鄉親認識、認同她參選的理念，感召更多人投她一票。

洪秀柱競選團隊指出，柱姐在過去8屆立委期間，平均每屆都有317件法律提案，尤其關注在兒少、教育議題上，這個數字遠遠超過很多立委，也顯見她對於相關議題的重視；此次南下參選，這些過往問政累積的能量，都是未來服務台南鄉親時，可望讓選民實質有感。

洪秀柱競選團隊表示，本周日首登場的歸仁區廟口開講，將在歸仁區4間廟宇的廟口開講，歡迎鄉親踴躍參與，近距離跟柱柱姐對話。

「柱柱姐廟口開講」首站是本周日上午10點到歸仁區西埔里西埔二街的大埔福德祠，預計開講1個半小時，第二站是下午1點半到3點到歸仁區長榮路一段的大潭昭德宮開講，第三站是下午2點45分到4點15分，前進歸仁區文化街三段清水宮，接著4點至5點半到歸仁仁壽宮。

(中時 )