國民黨副秘書長蔡正元在臉書發文，指共諜案主角中國創新的子公司「思拓通訊」（後改名為「中國趨勢」）2008年與交通部長林佳龍家族的奇美集團簽訂合作備忘錄，呼籲國安局和調查局應比照向心案例，傳訊奇美集團大股東林佳龍家族。

林佳龍辦公室稍早回應，國安事務茲事體大，相信國安單位針對共諜案會充分掌握並完整調查，不知中國國民黨部分人士為何對共諜案如此緊張，甚至企圖以胡亂指控來模糊焦點。在案情查明前，呼籲國民黨相關人士自重，亂扯對釐清共諜案沒有幫助。

(中時 )