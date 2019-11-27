家族被指共諜共犯 林佳龍：胡亂指控 17:182019/11/27 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部長林佳龍。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨副秘書長蔡正元在臉書發文，指共諜案主角中國創新的子公司「思拓通訊」（後改名為「中國趨勢」）2008年與交通部長林佳龍家族的奇美集團簽訂合作備忘錄，呼籲國安局和調查局應比照向心案例，傳訊奇美集團大股東林佳龍家族。 林佳龍辦公室稍早回應，國安事務茲事體大，相信國安單位針對共諜案會充分掌握並完整調查，不知中國國民黨部分人士為何對共諜案如此緊張，甚至企圖以胡亂指控來模糊焦點。在案情查明前，呼籲國民黨相關人士自重，亂扯對釐清共諜案沒有幫助。 (中時 ) #林佳龍 #共諜案 #國安 #備忘錄 #奇美集團 也許您會感興趣 推薦閱讀 林佳龍轟審查委員會浮濫 04:102019/11/23 社會新聞 比間諜片還唬爛的共諜案 04:102019/11/24 時論廣場 共諜案大逆轉 網友：民進黨GG了 04:592019/11/24 政治 共諜案後 媒體人：韓民調又拉起來了 05:252019/11/24 政治 疑涉共諜案 北檢今早二度傳喚向心夫婦 10:472019/11/27 社會 王立強共諜案燒不停 綠委要求調查 11:012019/11/27 政治 阿扁爆共諜案：曾有政協港商 開價5千萬求見 12:142019/11/27 政治 疑涉共諜案 北檢二度傳喚向心夫婦後請回 13:342019/11/27 社會 共諜案 北檢：向心在台買不動產具管轄權 13:392019/11/27 社會 蔡正元檢舉：林佳龍家族是「共諜共犯」 15:222019/11/27 政治 生活熱門新聞 高以翔驟逝！醫曝猝死前9大身體警訊 - 生活 高以翔驚傳猝死 醫揭背後主因 - 生活 火鍋浮出的白色泡沫很髒？醫曝驚人真相 - 生活 下周三起戒備 氣象局曝北冕侵台關鍵 - 生活 北冕颱風生成路徑曝光 專家：恐又大又強 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。