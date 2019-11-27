美墨邊境毒品走私屢禁不止，本月初墨西哥毒販殘忍殺害9名美國公民，震驚美國總統川普。川普26日表示，計畫將墨西哥販毒集團列為恐怖組織，作為對方偷運毒品和人口的代價。墨西哥政府隨即表示希望與美國舉行高級別會面，商討打擊有關問題的對策。

川普先前接受保守派媒體人歐萊利（Bill O'Reilly）專訪時說：由於墨西哥毒販「每年殺死了很多美國人」，他計畫把墨西哥販毒集團列為恐怖組織。

他說：「我們每年因為墨西哥正在發生的事情而損失10萬人。墨西哥販毒集團有無限多的錢，人，組織，因為他們有很多財源，他們從販賣毒品和販賣人口拿到錢。」

川普指出，自己在最近90日都為此作出準備，稱將指定組織列入恐怖組織名單並非易事，而是要經過程序，並稱現時正在處理之中。

墨西哥外交部隨即發表聲明，表示希望盡快與美國國務院官員舉行高級別會談，討論白宮的決定及打擊犯罪組織買賣軍火和資金來源等議題。而外長埃布拉德推文指墨西哥不會容忍任何侵犯國家主權的舉動。

一旦被列入恐怖組織名單，根據美國法律，該組織成員會被禁止踏足美國或被強行遞解出境，當地民眾故意提供協助亦屬違法。另外，金融機構一旦發現有資金出入涉事組織的戶口，就必須阻止並向美國財政部報告。

(中時 )