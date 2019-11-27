七股網仔寮汕西側沙洲受到風蝕海蝕影響，沙洲向內退縮的速度相當快，今年初才整修完成的步道也已經有損毀情形，台江國家公園已著手進行搶修，完成後視狀況再開放。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

網仔寮汕沙洲是七股潟湖的屏障，從舊南縣府時代就開始經營，接手的雲管處、台江國家公園等投入人力、物力，也成為在地生態旅遊景點，今年初環線步道整修才完工，但大自然的海蝕、風蝕威力過於驚人，尤其在8、9月颱風季過後，面海的西側沙洲退縮嚴重，恐危及步道安全，台江國家公園管理處緊急發包搶修，並在潮線上打木樁，希望能改善惡化狀況。

在七股潟湖經營膠筏觀光的業者航線不太相同，但都會安排網仔寮汕的生態導覽行程，之前的棧道設備及景觀平台受到颱風、海岸侵蝕及海洋廢棄物影響滿目創痍，台江國家公園管理處耗費3年時整修近600公尺步道，年初總算完成，沒想到不敵大自然力量，不到1年又傳損壞。

業者表示，年初修復後景觀一新，遊客評價正面，加上今年夏季雖有颱風，但直撲而來的幾乎沒有，沒想到強風跟海蝕的威力依然造成影響，尤其9月米塔颱風過後，沙洲退縮明顯，海洋廢棄物卡滿沿岸，日前環線步道也封閉，遊客走到一半就得折回，有點掃興。

台江國家公園管理處指出，西側沙岸首當其衝，因發現步道有零星損壞情形，經評估後雖不影響結構安全，但為減緩侵蝕情形，將在潮線上打入木樁補救，工程進行期間才封閉步道，未來將視進度重新開放。

七股潟湖因有周邊沙洲做屏障，潟湖內才有多樣生態，但原有沙洲受到侵蝕，海沙反而向內淤積，潟湖逐漸出現陸化現象，自然景觀或許在多年後將大大改觀，也影響漁民養殖生計。

(中時 )