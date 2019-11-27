政治大學國際事務學院25日組團，安排院內師生參訪「外交部外交及國際事務學院」，政大外交系一名大陸交換生在行前突然被通知，基於外交學院「內部特殊考量」而不得參加，同行卻有外籍生順利前往參訪，對此院方則不願多談，簡單表示尊重參訪單位的安排。

政大國際事務學院承辦的「國務學院導師課校外參訪」活動，訊息刊登於政大官網活動網頁，內容載明活動日期為11月25日，上午9點從政大出發，帶領學生前往外交部外交及國際事務學院，參加「我國外交政策或外交工作要點」、「青年國際參與」等講座，中午並與學院主管及多位資深大使面對面交流。

政大一名大陸交換生表示，他的同學小E也是大陸交換生，申請通過這門「國務學院導師課校外參訪」活動，卻在行前22日上午收到政大國際事務學院來信，內文寫道：「由於外交學院今早臨時通知，基於內部特殊考量，陸生不便參與本次活動。」

政大國際事務學院回應，院內師生組團的參訪行程，皆以參訪單位安排為主，同行除了有陸生申請，確實另外也還有外籍生，但至於陸生無法參加，院方尊重並配合參訪單位決定。

外交部發言人歐江安表示，政大來訪學生多為外交科系學生，未來有志報考外交特考與從事外交工作，因此外交部外交學院安排資深大使，分享駐外工作經驗，並就我國當前外交政策、外館情況、我國外交面臨的挑戰等議題，與學生深入對談，以期讓有志報考外交特考的同學，深入掌握我國外交現況。政大在行前曾主動詢問，本次參訪陸生是否適合參加，經外交部外交學院與政大協議，雙方達成共識，該次參訪活動暫不包括陸生。

(旺報 )