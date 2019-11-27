據香港《文匯報》報導，香港修例風波由6月中旬爆發，香港餐飲聯業協會會長黃家和26日透露，迄今香港餐飲業累計損失高達105億元（港幣，下同，約409.1億元新台幣）。

黃家和並指出，蘭桂坊、銅鑼灣、尖沙咀、佐敦、太子等傳統鬧區，餐飲食肆受衝擊尤其顯著。光以10月來算，業界已損失27億至30億元。他並估計，6月至今已有400間中小型食肆結束營業，不少酒樓已縮減臨時工，並要求正式員工放無薪假。

(旺報 )