紀念品攤販林老闆說，就算韓國瑜沒來，但是國瑜夜市代替他來。（王昱凱攝）

東洋廣場兩側都是國瑜夜市攤販，雖然韓國瑜今天在宜蘭沒來花蓮，但國瑜夜市對於好兄弟傅崐萁仍然挺到底。（傅崐萁服務團隊提供／王昱凱花蓮傳真）

韓國瑜今日行程前往宜蘭礁溪參拜宮廟，但比鄰的花蓮卻也可以感受韓流魅力，國瑜夜市攤販默契十足拆成兩團，一團跟隨韓前往宜蘭，另一團相挺花蓮傅崐萁。韓總紀念品攤位林老闆表示，韓沒來，但國瑜夜市前來挺好兄弟傅崐萁，明天還要回高雄繼續趕場。

傅崐萁與韓國瑜競選總部今日下午4點成立，中午開始國瑜夜市攤販就開始緊鑼密鼓於東洋廣場會場周邊搭建攤位與備料，香腸瀑布、烤肉轉盤相繼出現，更有商家擺出烤全豬助陣，一旁支持者吶喊之餘不忘填飽肚子，各個吃得津津有味。

林老闆表示，許多同業趕往跟隨韓總趕赴宜蘭擺攤，雖然韓總因行程無法前來花蓮，但是同業很有默契的說好要來相挺兄弟傅崐萁，金剛能合體當然可以拆團，他們選擇到花蓮，讓韓國瑜魅力也能綻放後山。

林老闆說，明天還要趕回高雄，已經忘記這麼忙碌多久了，只覺得心裡很扎實，對韓國瑜發大財理念很有信心，就算趕場也樂此不疲。他說，就算韓國瑜沒來，還是能感受到花蓮滿滿藍軍正能量與好兄弟傅崐萁的魅力。

(中時 )