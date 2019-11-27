民進黨台南市立委參選人郭國文（右一）認為，市議員謝龍介質詢勞工局長的言論，已經超越言論免責保障範圍。（洪榮志攝）

國民黨台南市議員謝龍介在市議會質詢麻豆區查獲利用工會發展協會招募會員變相賄選案的言論，引發民進黨台南市立委參選人郭國文不滿，27日前往控告謝違反選罷法意圖使人不當選及誹謗罪。謝龍介則指郭有責任、義務對外講清楚，還反嗆郭「選情危急搏版面」。

謝龍介26日總質詢自由發言時，點名勞工局長王鑫基答覆，指檢調查獲麻豆區某工會發展協會發起人李姓男子，未經國民黨台南市立委參選人李武龍同意，即將對方掛名該會顧問，涉嫌變相賄選。由於謝提及郭國文任勞動部次長時，「是做多少情份給人家」，還將李被冒名賄選一事指向對方，引發郭國文的不滿。

郭國文認為，謝龍介在議會殿堂試圖轉移賄選案件的焦點，明顯已屬超越言論免責保障的範圍，意圖使人不當選，為免事件再次發生影響選情，決定「以訟止謗」提告。

郭國文還強調，議會是專業問政為民利國的殿堂，不該將議會質詢作為選舉影射抹黑的戰場；人民做主得來不易，票票等值且神聖，為了扭轉、導正惡質的選舉歪風，他也呼籲謝不要轉移焦點，「乾淨選舉，從嘴巴開始」。

謝龍介則說，此案有人被收押，其中可能涉及賄選，由於是打著工會的名義，郭國文曾經擔任勞動部次長，可能與他有關係，所以才要求勞工局長講清楚。

謝龍介還指出，作賊心虛比比皆是，民進黨最會用「奧步」，「我們也知道郭先生選情很危急，所以博一點版面情有可原」。

(中時 )